‘Hij wil tot de top behoren, dus dan moet hij die gekke dingen afleren’

Sparta Rotterdam boekte zondag een cruciale zege in de strijd tegen degradatie. De ploeg van Dick Advocaat won met minimaal verschil van Willem II (1-0) en de trainer stond dan ook opgelucht de cameraploeg van de NOS te woord.

“We hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt. We kregen zoveel kansen, de één nog mooier dan de ander. Dan moet je op 2-0 of 3-0 komen en daar moeten we dus van leren. Al ben ik blij dat dat we geen gelijkspel hebben weggegeven. Dat het gat met de concurrentie nu kleiner is, geeft een goed gevoel”, aldus Advocaat voor de camera van de NOS.

Het winnende doelpunt werd gemaakt door Fred Friday, al kreeg hij genoeg kansen om vaker op het scorebord terecht te komen, vindt Advocaat: “Hij wil voor het nationale team van Nigeria spelen. Maar wil hij tot de top behoren, dan moet hij die gekke dingen toch afleren en simpel spelen.” Sparta gaat komende woensdag op bezoek bij FC Utrecht.