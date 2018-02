Barcelona morst punten in hete burenruzie; hoofdrol voor Piqué

Barcelona is zondagmiddag ontsnapt aan zijn eerste competitienederlaag dit seizoen. De koploper van LaLiga kwam in de uitwedstrijd tegen stadsgenoot Espanyol onder zwarte omstandigheden op achterstand, maar wist in de slotfase toch nog de rug te rechten: 1-1. Lionel Messi kwam als invaller binnen de lijnen en verzorgde de assist voor de gelijkmaker van Gerard Piqué.

Espanyol maakte halverwege januari in de Copa del Rey een einde aan een ongeslagen reeks van 29 wedstrijden van Barcelona dit seizoen en bood zondagmiddag opnieuw goed tegenstand. Messi begon bij de bezoekers op de reservebank, terwijl recordaanwinst Philippe Coutinho weer kon rekenen op een basisplaats, nadat hij midweeks in het bekerduel met Valencia slechts als invaller binnen de lijnen was gekomen. De Braziliaanse technicus speelde in een vrije rol op het middenveld rond Luis Suárez heen en liet na ruim twintig minuten voetballen de grootste kans in de eerste helft noteren.

Coutinho werd op de rand van het strafschopgebied aangespeeld door de opgestoomde Lucas Digne en schilderde de bal vervolgens op fraaie wijze tegen de deklat. Barcelona was voor rust sowieso aangewezen op de brille van Coutinho: de ploeg schoot in de eerste 45 minuten geen enkele keer tussen palen en had moeite om op een kletsnatte grasmat in zijn spel te komen. Espanyol kon optimaal profiteren van de omstandigheden en bleef uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig op de been in de eerste helft, zonder zelf overigens grote kansen te creëren.

Na een uur spelen werd Messi alsnog binnen de lijnen gebracht door trainer Ernesto Valverde teneinde een opening te creëren in de verdediging van Espanyol. Het openingsdoelpunt viel halverwege de tweede helft echter aan de andere kant. Sergio García bracht het leder vanaf de rechterflank met een uitstekende voorzet in het strafschopgebied van Barcelona, waar Gerrard Moreno was ontsnapt aan de aandacht van Piqué en vervolgens raak kopte: 1-0. Barcelona zat daarmee in de problemen, maar wist acht minuten voor tijd alsnog een verliespartij af te wenden. Piqué bezorgde het elftal van Valverde een punt met een rake kopbal uit een voorzet van Messi.