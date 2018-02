Van den Brom fileert eigen speler: ‘Verschrikkelijk, misplaatste arrogantie'

AZ gaf zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Roda JC Kerkrade tot tweemaal toe een voorsprong weg en moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt (2-2). Trainer John van den Brom baalde na afloop van het optreden van zijn elftal en was met name kritisch op Alireza Jahanbakhsh.

De Iraanse buitenspeler van AZ hield vlak na de onderbreking bij een 2-1 stand de bal enkele keren hoog en zette met die actie kwaad bloed bij zijn coach. "Ik vind het verschrikkelijk en ik heb hem net ook aangepakt, want dat hoort niet. Dat is misplaatste arrogantie en dat is geen respect hebben voor de tegenstander", was Van den Brom duidelijk voor de camera van FOX Sports.

"Onbewust maak je de tegenstander daarmee kwader, bozer en ook weer scherper", vervolgde de trainer van AZ, die de actie van Jahanbakhsh op geen enkele manier goed probeerde te praten. "Dat mag die op de training doen. We hebben hartstikke veel spelvreugde, we hebben dit soort dingen niet nodig. Ik vind dat dit niet op een veld thuishoort en dat heb ik hem ook verteld."