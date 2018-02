'Gio' pareert kritiek: ‘Daardoor verlies je, niet omdat je zo wisselt'

Feyenoord verloor zondagmiddag met 1-0 op bezoek bij VVV-Venlo, dankzij een benutte strafschop van Clint Leemans. Na afloop is er de nodige kritiek te horen op het wisselbeleid van trainer Giovanni van Bronckhorst, die Nicolai Jörgensen verving door Robin van Persie. Karim El Ahmadi wilde daar in gesprek met FOX Sports weinig over kwijt.

“Dat is aan de trainers en niet aan mij. Van Persie kan ook in de spits spelen. Ik heb er geen mening over, ik bepaal de wissels niet. Ik ga er niets over zeggen”, stelt de aanvoerder van de Rotterdammers. Hij benadrukt dat Feyenoord de schuld van de nederlaag vooral bij zichzelf moet zoeken. "We moeten ons schamen, hier te verliezen.”

“We waren veel te slap, ook in de duels. Het was niet best vandaag. Vandaag hadden we een stap omhoog kunnen zetten. Donderdag gaan we weer verder (thuis tegen FC Groningen, red.). We kunnen er niet in blijven hangen”, concludeert El Ahmadi. Van Bronckhorst legt in gesprek met FOX Sports uit dat hij niet teveel risico wilde nemen met zijn wissels. “Het is de derde wedstrijd deze week, dus je probeert wat frisheid voorin te brengen. Daar hebben we de spelers ook voor. Ik vond dat we niet alles open moesten zetten achterin.”

“We hadden de wedstrijd in handen en de veldbezetting was goed. Je ziet dat zij gevaarlijk worden door de counter, dan moet je achterin goed staan. Na de wissels is het spelbeeld ook niet veranderd. Alleen bij die ene lange bal staan we niet goed. Daardoor verlies je, niet omdat je zo wisselt”, vervolgt de oefenmeester, die beaamt dat zijn ploeg niet zo scherp was als afgelopen woensdag. Toen werd PSV met 2-0 verslagen. “Onze opdracht was om dat hier ook te laten zien. Dat hebben we niet gedaan. Daar ben ik teleurgesteld in.”