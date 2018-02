Monsterscore voor Juventus; Nuytinck pakt punt door eigen goal Donnarumma

Juventus heeft zondagmiddag gigantisch hard uitgehaald in de Serie A. La Vecchia Signora hield in eigen huis geen spaan heel van laagvlieger Sassuolo en geniet nu een voorsprong van twee punten op Napoli, dat later op de dag nog in actie komt tegen Benevento. AC Milan liet gelijktijdig twee punten liggen op bezoek bij Udinese, waar Bram Nuytinck negentig minuten binnen de lijnen stond.

Juventus - Sassuolo 7-0

Juventus won zijn laatste negen wedstrijden in alle competities, maar in de laatste vier duels deed men dat driemaal met minimaal verschil. Voor de thuiswedstrijd tegen Sassuolo besloot het elftal van Massimiliano Allegri echter eens flink uit zijn slof te schieten. Het bezoek keek door doelpunten van Alex Sandro, Sami Khedira (twee) en Miralem Pjanic al bij rust tegen een 4-0 achterstand aan. Met name het doelpunt van Pjanic was van grote schoonheid. Hij knalde op slag van rust van buiten het strafschopgebied kiezelhard raak in de benedenhoek. Juventus scoorde na de onderbreking nog driemaal en telkens was Gonzalo Higuaín de doelpuntenmaker. De Argentijnse spits maakte zijn eerste doelpunt met een schot uit de draai, tekende vervolgens voor de 6-0 nadat hij doelman Andrea Consigli had uitgespeeld en completeerde zijn hattrick uiteindelijk met een fraaie stift.

Udinese - AC Milan 1-1

Gennaro Gattuso leek de boel met drie overwinningen op rij in de Serie A aardig op de rit te hebben in Milaan, maar i Rossoneri moesten zondagmiddag toch even pas op de plaats maken. Hoewel de grootste kansen in de eerste helft voor Udinese waren, kwam Milan via een prachtige treffer van Suso wel snel op voorsprong. Twintig minuten voor tijd ging het echter mis toen Davide Calabria zijn tweede gele kaart incasseerde en kon gaan douchen. Udinese rook daarna bloed en drong aan via Maxi López, die Donnarumma tot een uiterste inspanning dwong. De jonge doelman bracht daar nog goed redding, maar was even later ongelukkig toen hij een schot dusdanig van richting veranderde dat de bal in het doel plofte.