Angstig en ideeëloos Feyenoord krijgt deksel op de neus in Venlo

Feyenoord heeft ook zijn derde uitwedstrijd na de winterstop niet winnend weten af te sluiten. Het team van Giovanni van Bronckhorst speelde een zeer matige wedstrijd op bezoek bij VVV-Venlo en kreeg in de absolute slotfase zelfs het deksel op de neus. Clint Leemans bezorgde de promovendus met een benutte strafschop twee minuten voor tijd de zege: 1-0.

Feyenoord trad in De Koel aan met dezelfde elf namen die zich midweeks ten koste van PSV plaatsten voor de halve finales van de KNVB Beker (2-0 zege). Dat betekende dat Robin van Persie voor de vierde wedstrijd op rij genoegen moest nemen met een plek op de reservebank. Zonder de vedette speelde Feyenoord een bijzonder matige eerste helft en mocht het eigenlijk van geluk spreken dat het de rust haalde zonder kleerscheuren.

VVV hield de landskampioen betrekkelijk eenvoudig van zijn doel af en kreeg zelf de beste kans in de eerste helft. Karim El Ahmadi liep tien minuten voor rust tegen een voorzet van Lennart Thy aan, waarna Brad Jones met een reflex een eigen doelpunt van de middenvelder voorkwam. Het elftal van Van Bronckhorst stelde daar in de eerste helft weinig tegenover en maakte bij vlagen een gefrustreerde indruk. Een lompe overtreding van Steven Berghuis halverwege de eerste helft werd door scheidsrechter Jochen Kamphuis bestraft met een gele kaart.

Feyenoord had het ook na de onderbreking lastig met de promovendus, maar dook rond het uur wel steeds gevaarlijker op voor het doel van Lars Unnerstall. Jens Toornstra dwong de Duitser al glijdend tot een redding, terwijl een afstandsschot van Nicolai Jörgensen via een verdediger van VVV rakelings naast zeilde en El Ehmadi de bal van grote afstand op het dak van doel plaatste. Echt aan het wankelen werd de thuisploeg echter niet gebracht, hetgeen Van Bronckhorst er halverwege de tweede helft toe deed besluiten in te grijpen.

Met Jean-Paul Boëtius binnen de lijnen in plaats van de tegenvallende Sam Larsson probeerde Feyenoord de druk in het laatste kwart op te voeren, maar het was VVV dat negentien minuten voor tijd plots de grootste kans na rust kreeg. Van Crooy had de bal voor het inschieten na een voorzet van Danny Post, maar zijn poging vloog over. De spits was niet veel later opnieuw gevaarlijk, maar stuitte ditmaal op Jones. Van Bronckhorst zag dat zijn ploeg het lastig had en haalde tien minuten voor tijd Jörgensen naar de kant ten faveure van Van Persie. Die wissel sorteerde echter niet het gewenste effect. Steker nog: Romeo Castelen werd vier minuten voor tijd in het strafschopgebied van Feyenoord onderuitgehaald door Renato Tapia, waarna Clint Leemans VVV vanaf elf meter de volle buit bezorgde.