Sterker AZ vergeet overwicht uit te buiten en verspeelt dure punten

AZ heeft zondagmiddag verzuimd om zich naast Ajax te melden op de ranglijst. De ploeg van John van den Brom was in het eigen AFAS Stadion een stuk sterker dan Roda JC Kerkrade en kwam ook twee keer op voorsprong. De laagvlieger liet zich echter niet gek maken en kwam tot twee keer weer langszij, waarbij de eindstand 2-2 twintig minuten voor tijd op het scorebord werd gezet. Roda ziet ondanks het gewonnen punt het zegevierende Sparta Rotterdam wel tot twee punten naderen, terwijl AZ derde blijft.

Nieuwkomer Patrick Banggaard maakte zondag zijn debuut voor Roda JC en zal zich iets anders voorgesteld hebben van zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie. De Deen was na een klein kwartier spelen namelijk de schlemiel toen hij een voorzet van Tomas Ouwejan achter zijn eigen doelman tikte. AZ was daarvoor al twee keer gevaarlijk geweest via Mats Seuntjens en aangever Ouwejan, maar beide spelers van de Alkmaarders slaagden er niet in om de bal tussen de palen te mikken.

Roda zat echter niet bij de pakken neer en kwam binnen tien minuten weer op gelijke hoogte. Hoewel het balbezit en de kansen voor de thuisploeg waren, was het Jorn Vancamp die de bal uit het niets in de bovenhoek knalde. AZ bleef echter aandringen en herstelde met nog tien minuten te gaan voor de rust de voorsprong. Fredrik Midtsjö mocht uithalen en schoot op fraaie wijze zijn eerste treffer in Alkmaarse dienst binnen.

In de tweede helft was het beste van het spel opnieuw voor de thuisploeg, maar kreeg AZ met nog twintig minuten te gaan toch het deksel op de neus. Donis Avdijaj loste een paar minuten daarvoor al een waarschuwingsschot en Tsiy-William Ndenge profiteerde even later optimaal van een foutje van Pantelis Hatzidiakos. Van den Brom probeerde met het inbrengen van onder meer nieuwkomer Ondrej Mihálik het tij in de slotfase nog wel te keren, maar AZ kwam niet meer gevaarlijk in de buurt van de goal van Hidde Jurjus.