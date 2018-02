Labyad was dicht bij winterse transfer: ‘Het was PEC Zwolle’

Zakaria Labyad had zijn zinnen gezet op een winters vertrek bij FC Utrecht, maar van een transfer kwam het uiteindelijk niet. De aanvallende middenvelder liet zondagmiddag na afloop van het competitieduel met Excelsior weten bewust voor een langer verblijf in Stadion Galgenwaard gekozen te hebben.

Labyad had eerder nog de ambitie uitgesproken de stap naar Nederlandse top te willen maken. Hij had echter al begin januari de knoop voor zichzelf doorgehakt, zo stelt hij voor de camera van FOX Sports. "Ik had voor de wedstrijd tegen AZ al aangegeven dat ik dankbaar ben dat ik voor Utrecht voetbal en dat ik me hier heel goed voel. Ik had in mijn hoofd eigenlijk al besloten dat ik hier zou blijven, tenzij er een kans zou komen om een stap hogerop te maken."

"We waren dicht bij, alleen ik had toen al besloten om bij Utrecht te blijven", vervolgt Labyad. Het ging echter niet om een transfer naar PSV, Ajax of Feyenoord, zo probeert Labyad te doen geloven. "Het was PEC Zwolle", lacht hij. "Ik had al voor mezelf besloten om bij Utrecht te blijven. Ik wilde rust voor mezelf en de club creëren. Het was het beste voor mezelf om hier te blijven, omdat je hier altijd speelt en de kans krijgt om je voor volgend seizoen te bewijzen. Het WK komt eraan en ik wil daar graag bij zijn."