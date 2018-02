Barcelona baalt van Neymar: ‘Zijn gedrag heeft inflatie op de markt gecreëerd’

Neymar maakte afgelopen zomer voor een recordbedrag van 222 miljoen euro de overstap van Barcelona naar Paris Saint-Germain en in het Spaanse kamp houdt met nog altijd een negatief gevoel over aan die transfer. Vicevoorzitter Jordi Mestre van Barcelona verwijt Neymar en zijn entourage een gebrek aan transparantie en stelt dat zij met hun gedrag een grote invloed hebben gehad op de inflatie op de spelersmarkt.

"Wat mij het meeste pijn doet is de manier waarop alles is gegaan. We waren in gesprek met hem en zijn vader en zij zijn niet transparant geweest", blikt de beleidsbepaler in gesprek met Diario Sport terug op de transfersoap. "Als hij gewoon naar ons toe was gekomen en gezegd had dat hij weg wilde, zoals Cesc Fàbregas, Pedro Rodríguez, Alexis Sánchez en Javier Mascherano, dan zouden we overeenstemming hebben bereikt."

"Je kunt echter niet de knuppel in het hoenderhok gooien", vervolgt Mestre. "Het werd een kat-en-muisspel. Hij hield ons nergens van op de hoogte. Als hij dat wel gedaan had, dan had het Paris Saint-Germain minder gekost om hem aan te trekken en dan had het ons ook minder gekost om vervangers vast te leggen. Het gedrag van Neymar heeft de inflatie op de spelersmarkt gecreëerd. We hadden onszelf een boel geld en veel media rumoer kunnen besparen."