Tiental AS Roma houdt dankzij razendsnelle treffer uitzicht op top vier

AS Roma heeft een einde weten te maken aan een reeks van zes wedstrijden in de Serie A zonder overwinning op rij. Sinds de zege op Cagliari op 16 december wist de ploeg van Eusebio Di Francesco niet meer te winnen, maar zondagmiddag moest Hellas Verona er toch aan geloven. Cengiz Ünder zette al binnen de minuut de 0-1 op het scorebord en daar bleef het, ondanks een rode kaart voor Lorenzo Pellegrini vroeg in de tweede helft, ook bij. Roma blijft door de overwinning op de vijfde positie staan, maar nadert nummer vier Internazionale wel tot één punt.

De laatste keer dat Hellas van Roma wist te winnen was in oktober 1996 en sindsdien volgden vijf gelijke spelen en elf nederlagen, verspreid over alle competities. Zondagmiddag zag het er ook al snel slecht uit voor de thuisploeg, aangezien Ünder slechts 43 seconden nodig had voor de openingstreffer. De jonge Turk pikte de bal van de voet van een tegenstander en schoot van een paar meter buiten de zestien hard en laag raak.

Edin Dzeko kreeg vervolgens een drietal goede kansen om de voorsprong te verdubbelen, terwijl Hellas zich met nog ruim tien minuten te gaan in de eerste helft ook voor het eerst liet zien. Matos mocht uithalen van afstand en mikte net naast. I Giallorossi gingen met een voorsprong aan de thee, maar kregen vroeg in de tweede helft een tegenvaller te verwerken toen Pellegrini na een forse charge moest inrukken. Hellas wist hier echter niet van te profiteren en ontsnapte in blessuretijd aan een verdere achterstand toen Nícolas een schot van Kevin Strootman uit de counter wist te keren.