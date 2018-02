Twijfels over Koeman: ‘Presteerde internationaal nooit geweldig’

Ronald Koeman wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De ex-trainer van onder meer Ajax, PSV en Feyenoord zou zijn technische staf al rond hebben en de bekendmaking van Koeman als keuzeheer wordt binnenkort verwacht. Aad de Mos is voorzichtig optimistisch, aangezien Koeman bij Everton niet presteerde.

De Mos zegt dat Koeman zich weer moet bewijzen. "Koeman heeft op het allerhoogste niveau gespeeld en getraind, maar heeft met zijn buitenlandse clubs nooit geweldig internationaal gepresteerd", aldus De Mos. "Hij is altijd vroeg uitgeschakeld met Southampton, Benfica, Valencia en Everton. Reputatie speelt een belangrijke rol voor de media en voor het volk. Maar goed, er zijn geen andere kandidaten met grote namen beschikbaar."

Huub Stevens is wel overwegend positief dat Koeman leiding gaat geven aan Oranje. "Het is voor Ronald een goed moment om in te stappen. Hij krijgt een hele periode om het bij Oranje voor elkaar te krijgen", aldus Stevens. "En als ik hoor dat Nico-Jan Hoogma (algemeen directeur bij Heracles Almelo, red.) technisch directeur wordt, dan denk ik dat het een goed koppel zal zijn."