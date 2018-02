‘Berizzo is anderhalve maand na ontslag schoon verklaard’

Eduardo Berizzo is schoon verklaard, zo weet Marca zondag te melden. De voormalig trainer van Sevilla, die eind vorig jaar werd ontslagen wegens tegenvallende resultaten en reeds is vervangen door Vincenzo Montella, was eind november succesvol geopereerd aan prostaatkanker. Marca stelt dat Berizzo nu helemaal schoon is verklaard.

Volgens de Spaanse krant heeft de trainer van de doktoren te horen gekregen dat hij geen chemotherapie of andere behandelmethodes hoeft te ondergaan. Berizzo moest na zijn operatie in november enkele dagen afwezig zijn bij Sevilla; zijn taken werden destijds overgenomen door beloftentrainer Ernesto Marcucci. De Argentijn herstelde thuis en meldde zich na enkele weken weer bij los Rojiblancos.

Bij terugkomst speelde Berizzo onder meer gelijk tegen Levante (0-0) en verloor hij van Real Sociedad (3-1). Het laatste resultaat werd de oefenmeester fataal en hij werd eind december ontslagen. Berizzo was sinds dit seizoen actief bij Sevilla, als opvolger van Jorge Sampaoli. De Argentijn heeft het nieuws zelf nog niet bevestigd en ook zijn oude werkgever Sevilla heeft nog geen mededelingen gedaan.

Berizzo had in de rust van het Champions League-duel met Liverpool zijn spelers verteld dat hij aan prostaatkanker leed. De Spaanse club stond met 0-3 achter tegen the Reds en Berizzo besloot tijdens de pauze zijn verhaal te vertellen. De woorden van de trainer had de spelers dermate geïnspireerd, dat Sevilla zich terug knokte naar een 3-3 gelijkspel.