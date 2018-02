Borst bood zich aan bij Sparta: ‘Daarvoor zaagde hij nog spelers in stukken’

Alex Pastoor had tussen begin 2015 en eind vorig jaar, toen hij na een 0-7 nederlaag op eigen veld tegen Feyenoord het veld moest ruimen, de leiding bij Sparta Rotterdam en botste in die tijd regelmatig met journalist, en levenslang Sparta-fan, Hugo Borst. De oud-trainer van de Spangenaren denkt dat de columnist wrok jegens hem koesterde omdat Pastoor een aanbod van Borst afwees.

“Ik heb weleens met Hugo gesproken. Hij wilde bij Sparta zijn diensten aanbieden. De week daarvoor had hij nog diverse spelers in tien stukken gezaagd”, blikt Pastoor terug bij De Tafel van Kees van FOX Sports. “Michael Reiziger (toenmalig assistent-trainer, red.) en ik vonden dat niets. Ik denk dat hij daardoor rancuneus is geworden.”

Hans Kraay jr. denkt dat Borst Pastoor wel een goede trainer vond, maar dat hij zich te veel bemoeide met de rest van de organisatie: “De vraag is in hoeverre iemand dat van buitenaf kan beoordelen. En in hoeverre dat ook zo is. Hugo zit er nooit bij”, reageert Pastoor daarop. De in december ontslagen trainer werd opgevolgd door Dick Advocaat, die nog altijd wacht op zijn eerste overwinning op Het Kasteel. Zondag is Willem II in eigen huis de tegenstander in een voor beide ploegen belangrijke wedstrijd.