Geen vrees voor De Gea en Donnarumma: ‘Het intimideert mij niet’

Real Madrid beleeft tot op heden een erbarmelijk seizoen met de uitschakeling in de Copa del Rey en een gigantische achterstand op Barcelona in LaLiga. Sommige fans van de Koninklijke willen versterkingen, onder meer onder de lat. Verschillende keepers worden gelinkt aan een transfer naar Real, maar Keylor Navas is klaar voor de mogelijke concurrentiestrijd.

Onder meer David de Gea van Manchester United en Gianluigi Donnarumma van AC Milan worden genoemd als mogelijke aanwinsten, terwijl Kepa Arrizabalaga ook in beeld was voordat hij zijn contract bij Athletic Club verlengde. "Ik ben kalm, omdat ik weet dat ik op een dag weg moet", begint de international van Costa Rica in gesprek met verschillende Spaanse media.

"Niemand zal het hier voor eeuwig uithouden, alleen God weet het (of Navas vertrekt, red.). Ik geef alles in de trainingen en wedstrijden, dat is alles wat ik kan doen. Ik weet niet of de club twijfels over mij heeft. Ik weet alleen dat ik nog een contract heb en dat ik kalm blijf. Als Real Madrid in de toekomst een doelman haalt en hij tegen mij moet strijden, zou ik dat mooi vinden. Het intimideert mij niet."

"Dit is geen gemakkelijk jaar voor ons en we hebben veel moeten doorstaan. De ploeg probeert vooruitgang te boeken, maar het is nog niet zichtbaar. Het enige wat we kunnen doen is hard blijven werken. We weten dat we de volle negentig minuten gefocust moeten zijn om te winnen. Dit is het moment om één front met elkaar te vormen", besluit de 31-jarige sluitpost.