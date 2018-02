‘Ik vind dat hij moet vertrekken, Real Madrid zal het maximale betalen’

Harry Kane is een van de revelaties van dit seizoen in het mondiale voetbal en de doelpuntproductie van de spits van Tottenham Hotspur heeft de aandacht getrokken van verschillende Europese topclubs, waaronder Real Madrid. Naar verluidt wil de Spaanse grootmacht mogelijk werk maken van de komst van Kane en Graeme Souness, voormalig voetballer en trainer, zou een transfer toejuichen.

"Ik vind dat Harry Kane moet vertrekken voor Real Madrid deze zomer, als hij de kans krijgt. Het bedrag dat Real moet betalen voor Kane zal starten met een twee en zal gevolgd worden door acht nullen (200.000.000 pond, ongeveer 227.000.000 euro, red.). Ik ga ervan uit dat hij de duurste speler ooit gaat worden", schrijft Souness in zijn column voor the Times.

"Ze zullen het maximale betalen, aangezien de bal in het netje krijgen doorgaans het moeilijkste gegeven is in het voetbal. Gezien zijn leeftijd van 24 jaar kan Kane alleen maar beter worden", vervolgt Souness. De analist zegt dat een vertrek van Kane goed voor hem zou zijn en wijst onder meer op het nieuwe stadion van Tottenham, die volgend jaar in gebruik wordt genomen.

"Als een club uit Londen die naar een nieuw stadion verkast, zou Tottenham in principe de beste spelers nog wel kunnen aantrekken en behouden. Maar dit proces doet me denken aan de verhuizing van Arsenal naar het Emirates Stadium, zogenaamd om een plekje te bemachtigen bij de eliteclubs. Maar ze zijn nog verder verwijderd van de top dan dat ze op Highbury waren. Kane zal wachten en bekijken wat Tottenham deze zomer gaat klaarspelen."