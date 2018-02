Van de Beek: ‘Het kan altijd anders lopen, wel apart toen hij hier weer was’

Donny van de Beek had in de eerste maanden van het seizoen moeite om het net te vinden, maar scoorde na zijn hattrick tegen NAC Breda op 16 november ook tegen Roda JC Kerkrade, PSV en Feyenoord. Ajax treft de Brabanders zondagmiddag opnieuw en de middenvelder hoopt op een soortgelijk resultaat als in de heenronde (0-8).

“Daarna is het wel beter gegaan. Die lijn wil ik doorzetten”, glimlacht hij tegenover de NOS. Van de Beek paste zijn spel aan na de tegenvallende eerste maanden en werd zich er meer bewust van ‘het écht willen scoren’: “Daarop focussen. Die gretigheid hebben voor de goal. Dat gevoel probeer ik nu altijd naar boven te halen. Dat is gewoon belangrijk.”

De Amsterdammers rekenden nadat zij al vroeg op voorsprong waren gekomen in november met ruime cijfers af met de ploeg van Stijn Vreven en Van de Beek zou graag een soortgelijke start zien in de Johan Cruijff ArenA: “We bleven maar doordrukken. Ik denk dat we dat weer moeten doen. Volle druk. Helemaal omdat we in eigen huis spelen. We moeten weer zo snel mogelijk een doelpunt maken.”

Trainer Erik ten Hag kan tegen NAC beschikken over Amin Younes, die afgelopen maand nog hard op weg leek naar Napoli. Van de Beek is blij dat de Duits international in ieder geval nog tot het einde van het seizoen actief is in Amsterdam: “Zo zie je maar weer: het kan altijd anders lopen in de voetballerij. Het was wel apart toen hij hier weer was. Ik ben wel blij dat ik hem weer zie. Hij ligt goed in de groep en ik kan goed met hem opschieten. Ik denk dat we hem nog heel goed kunnen gebruiken dit seizoen.”