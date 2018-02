‘Hij dacht dat hij naar Manchester United, Chelsea of PSG ging’

Renato Sanches wordt dit seizoen door Swansea City gehuurd van Bayern München en tot dusverre verloopt zijn tijd in Wales niet optimaal. De momenteel geblesseerde Portugees heeft deze voetbaljaargang nog geen goals of assists op zijn naam staan. Paul Clement, ex-manager van the Swans, zegt dat het talent zelf had gedacht dat hij niet bij een club als Swansea terecht zou komen.

"Hij was in eerste instantie niet zo happig (om zich aan te sluiten bij Swansea, red.)", aldus de voormalig trainer van de jongeling in gesprek met the Times. "Hij dacht dat hij naar Manchester United, Chelsea of Paris Saint-Germain ging. Maar Bayern zei: 'Jij gaat daar niet naartoe, want daar zou hetzelfde scenario zich afspelen. Je gaat dan niet spelen.'"

"Toen hij bij ons kwam, was hij veel meer beschadigd dan ik al dacht. Het was echt sneu. Hij was een jongen die bijna het gewicht van de hele wereld op zijn schouders meedroeg. In de training, als hij die druk niet voelde, was hij de beste speler. Hij kon dingen doen niet niemand anders kon doen. Hij heeft kracht, kan mensen passeren en heeft een goed schot."

"Maar in de wedstrijden keek ik naar de keuzes die hij maakte, zoals schieten vanaf veertig meter. Hij bleef maar zulke fouten maken. Hij had de drang om iedereen van repliek te dienen en iedereen het naar zijn zin te maken. Hij raakte in vicieuze cirkel van slechts keuzes. Andere spelers zeiden: 'Hij speelt zó en jij kiest mij niét?!' Het werd moeilijk voor mij om voortaan voor hem te kiezen."