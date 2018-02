Sterling geeft moeder de schuld: ‘Ze stuurde mij een filmpje door’

Raheem Sterling imponeert dit seizoen bij Manchester City en heeft reeds negentien doelpunten gemaakt in alle competities. De Engelsman valt doorgaans niet alleen vanwege zijn snelheid en doelpuntenproductie op, maar ook door zijn opvallende manier van rennen. De Engelsman zegt dat moeders de schuldige is van zijn loopstijl.

"Mijn moeder ging een keer mee naar de sportdag van mijn broertje op school", begint zijn Sterling zijn verhaal bij talkSPORT . "Ze stuurde mij een filmpje door waarin ze rende. En ik dacht: ok, dat is waar ik het vandaan heb. Ik had haar nog nooit zien rennen. Dus niet lachen, maar het lopen van mij komt door mijn moeder."

De bewegingen van Sterling worden vaak bespot op sociale media: soms wordt de motoriek van de aanvaller vergeleken met die van Velma, een personage uit de tekenfilm Scooby-Doo. Ook Eden Hazard deed vorig jaar een impressie van de loopstijl van Sterling. "Ik denk niet dat ik mijn loopstijl wil overgeven aan mijn kinderen", grapt de dribbelaar. "Ik zal het hoongelach van anderen maar op mijn schouders moeten nemen."