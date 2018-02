Neymar kan niet wachten: ‘Ik ben ongeduldiger dan ooit tevoren’

Real Madrid en Paris Saint-Germain gaan in twee wedstrijden bepalen welke ploeg zich gaat kwalificeren voor de kwartfinales van de Champions League. Al weken wordt er door vele voetbalfans uitgekeken naar de confrontatie tussen de twee grootmachten en ook Neymar kan niet wachten op het op te nemen tegen de Koninklijke.

"Ik ben ongeduldiger dan ooit tevoren", citeert Goal de recordaankoop van PSG over de eerste wedstrijd op 14 februari in het Santiago Bernabéu. "Ik kijk er erg naar uit. Ik vertel je de waarheid als ik zeg dat ik hoop dat de wedstrijd snel nadert. We hebben hard gewerkt om zo'n wedstrijd te spelen en wij houden van dit soort duels. We spelen tegen kwaliteit, een grote club."

"We respecteren de mensen van Madrid, moeten ons optimaal voorbereiden en proberen te winnen", besluit Neymar. Trainer Unai Emery zegt dat PSG nog niet denkt aan de wedstrijden tegen Real: "Er is nog een wedstrijd op dinsdag en zondag (Souchaux en Toulouse, red.). De beste voorbereiding op Real is om het wedstrijd voor wedstrijd te bekijken. En nee, het is niet mogelijk om nu al te zeggen wie er gaat spelen tegen Real.”