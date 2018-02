‘Je kunt miljonair zijn, maar als je buurman miljardair is, ben je niet blij’

Jürgen Klopp weigert met jaloezie te kijken naar het grote geld van Manchester City. Laatstgenoemde club imponeert dit seizoen in de Premier League en staat fier aan kop, met een ruime voorsprong op de directe achtervolgers. De manager van Liverpool zegt in gesprek met de Daily Mail dat het niet zo gek is dat the Citizens bovenaan staan.

"Je kunt miljonair zijn, maar als je buurman miljardair is, ben je niet blij, omdat je in de verkeerde buurt woont. Misschien wil je verhuizen naar een plek waar geen miljardair is en jij de koning van de straat bent. Sorry, zo ben ik niet. We moeten accepteren dat City onze buurman is. Ze spelen geweldig voetbal. Het is mooi om te zien en ze verdienen het", aldus Klopp.

"Als je alleen over het geld praat waarover City beschikt, dan kunnen we niet concurreren. Dus daar denk ik niet over na. Wij kunnen City verslaan, zoals we vorige maand deden (4-3, red.). We moeten op ons allerbest zijn." De manager zegt dat enig fortuin City niet ontzegd kan worden: "City is erg goed, geen twijfel mogelijk, ook al spelen ze niet als een droom. Ze hebben af en toe geluk gehad en dat zal niet ieder jaar het geval zijn."

Klopp heeft tot slot nog lovende woorden over voor Roberto Firmino. De Duitser vergeleek de aanvaller eerder al met Harry Kane en zegt te genieten van de samenwerking met de Braziliaan: "Mohamed Salah is van wereldklasse, maar niet iedere dag. Sadio Mané is van wereldklasse, maar niet niet iedere dag. Roberto Firmino is van wereldklasse, bijna elke dag.”