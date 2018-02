FC Augsburg ontbindt contract van liegende Ghanees international

Daniel Opare staat niet langer bij FC Augsburg onder contract. De Bundesliga-club laat via de officiële kanalen weten dat het contract van de rechtsback met onmiddellijke ingang is ontbonden. De werkgever van Jeffrey Gouweleeuw beschuldigt Opare er onder meer van 'oneerlijk' te zijn.

Leicester City bood afgelopen maand bijna drie miljoen euro voor de 27-jarige Opare, die in 2015 van FC Porto naar Duitsland ging. Augsburg hanteerde echter een vraagprijs van 5,5 miljoen euro, tot woede van de negentienvoudig Ghanees international. Duitse media verzekeren dat hij vervolgens op de laatste transferdag met Schalke 04 om de tafel zat. Dat was voor het bestuur naar verluidt een goede reden om de samenwerking te beëindigen.

Het is onduidelijk of dit ook daadwerkelijk de reden is geweest, daar spelers met nog een contract voor een half jaar met geïnteresseerde clubs mogen praten. "Augsburg heeft normen en waarden als down to earth, teamwork, betrouwbaarheid en eerlijkheid hoog in het vaandel staan. Daniel Opare heeft deze waarden recentelijk overschreden. De club heeft daarom een contractvoorstelingetrokken en in een persoonlijk gesprek laten weten dat hij per direct op zoek kan naar een nieuwe club", zo luidt het communiqué.

Technisch directeur Stefan Reuter verzekert dat het niet de eerste keer is dat Opare niet de waarheid vertelt. "Hij heeft herhaaldelijk leugens verteld, ook al hebben wij hem op de feiten gewezen. Hij heeft met zijn gedrag ook grenzen binnen de selectie overschreden en dat is de reden dat hij weg moet." Opare speelde dit seizoen zeventien duels voor de nummer acht van de Bundesliga, telkens in de basis.