Guardiola verdedigt ‘grap’: ‘Zij zouden toch niet de voorkeur krijgen’

Manchester City nam het zaterdag op tegen Burnley (1-1) en Josep Guardiola verraste door op de bank slechts zes wisselspelers te posteren in plaats van zeven. De manager zei dat hij niet meer spelers tot zijn beschikking had, maar dat kon er bij Gary Neville niet in. De oud-voetballer was niet blij met redenering van Guardiola, die zich daarna verweerde op de woorden van Neville.

"Ik had echt gehoopt dat hij niet dat antwoord zou geven. Ik vind het echt een grap, een absolute grap. Als je een jeugdtrainer bent bij Manchester City, moet je hem nu opbellen. Vergeet het tweede elftal, zelfs als ze vrijdag nog hebben gespeeld moet je iemand meenemen", zei de oud-verdediger bij Sky Sports. "Neem zo’n jongen mee, laat hem meereizen met het team, laat hem de materiaalman helpen, zet hem op de bank en laat hem ervaren hoe het is tijdens een Premier League-wedstrijd."

"Als je een jeugdtrainer of de trainer van de beloften bent bij Manchester City, moet je nu denken: ik ben mijn tijd aan het verspillen. Vergeet hoeveel geld ze hebben uitgegeven, zes spelers op de bank is een vorm van protest", besloot Neville. Guardiola is zich echter van geen kwaad bewust en zegt dat zijn keuze te billijken viel. "We hebben gewoon niet meer spelers", aldus Guardiola, geciteerd door de Daily Mail.

"Ik had graag gezien dat ik achttien spelers had, maar ze zijn allemaal geblesseerd. Ik had wel één van het tweede team kunnen oproepen, maar zij speelden hun wedstrijd op vrijdag en zij zouden toch niet de voorkeur krijgen boven Yaya Touré of Oleksandr Zinchenko, dus we besloten ze niet te gebruiken." Bij de koploper van de Premier League zijn momenteel onder anderen David Silva, Benjamin Mendy, Fabian Delph, John Stones, Gabriel Jesus, Leroy Sané en Phil Foden geblesseerd.