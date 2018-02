Ramos: ‘Het is niet normaal dat we zo veel punten minder dan Barça hebben’

Real Madrid is sinds de winst van het WK voor clubteams de weg kwijt. Het team van Zinédine Zidane won sindsdien nog maar vier van de tien officiële wedstrijden en dat leidde tot eliminatie in de Copa del Rey en een groot gat op de ranglijst tussen koploper Barcelona en Real Madrid: achttien punten. De Catalanen spelen zondag bij Espanyol, terwijl Real in een later stadium nog een wedstrijd tegen Leganés tegoed heeft.

Winst van Barcelona betekent dat de ploeg van Ernesto Valverde een voorsprong van liefst 21 punten zal hebben. Real kwam zaterdag immers niet verder dan een 2-2 remise bij Levante. "We gaan hier zeer teleurgesteld weg", erkende Sergio Ramos. "We spelen gelijk, terwijl we hadden moeten winnen. Het wordt een lange week. We hebben niet met de voorsprong om kunnen gaan en nu laten we punten liggen die we nodig hadden om in de top mee te kunnen draaien." Isco leek Real tien minuten voor tijd aan een 1-2 zege te helpen, maar het was Giampaolo Pazzini die daarna nog op het scorebord verscheen.

"De competitie goed afsluiten zal lastig worden, maar we moeten ons uiterste best blijven doen. Dat is de enige manier om ons voor te bereiden op de Champions League. Dat is de competitie die overblijft", verwees Ramos naar de naderende duels met Paris Saint-Germain, in de achtste finales. "Het is niet normaal dat we zo veel punten dan Barcelona hebben. We zullen iets verkeerds hebben gedaan. We hebben veel punten laten liggen, we hebben veel wedstrijden weggegeven. Dit is een van onze slechtste jaren. We moeten een eenheid vormen en alles geven. Dat is de enige manier om iets in de Champions League te doen."

Ramos weet dat de fans ontevreden zijn en dat de kritiek op het spel van Real Madrid groot is. "We moeten meer laten zien en minder praten. Dat is de enige manier om het geloof van de fans terug te winnen. Het is een moeilijke situatie, maar ik denk dat we een goede selectie hebben om het seizoen goed af te sluiten." Real Madrid speelt komend zaterdag tegen Real Sociedad, in eigen huis. Vier dagen later is het Santiago Bernabéu tevens het decor van het eerste duel met PSG.