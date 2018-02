Klopp vergelijkt ‘speciale’ pupil met Kane: ‘Het maakt hem geen reet uit’

Liverpool ontvangt zondag Tottenham Hotspur op Anfield en beide ploegen azen op de winst om zo Champions League-deelname voor volgend seizoen in zicht te houden. Jürgen Klopp kijkt uit naar de confrontatie met the Spurs én spits Harry Kane, die volgens de Duitse manager een uitstekende speler is en vergelijkbaar is met Roberto Firmino.

"Als je Harry Kane ziet spelen, is hij overal te bekennen op het veld. Van alle spitsen die we in Engeland hebben, zijn zij (Kane en Firmino, red.) het meest vergelijkbaar. Ze zijn namelijk overal", wordt Klopp geciteerd door de Liverpool Echo. "Harry is meer een nummer negen en een klein beetje een nummer tien, terwijl Roberto meer een nummer tien is die ook steeds meer als nummer negen functioneert. Hij is zo belangrijk voor ons."

"Je ziet elke dag na een wedstrijd de cijfers van Firmino en dan denk je: wow, wat een hoog aantal sprints heeft hij getrokken. Dan zie je hem de volgende dag op de training en dan is alles gewoon goed. Op de tweede dag is hij weer helemaal fris. Dat maakt hem zo speciaal, hij is er altijd klaar voor. Ook dat maakt hem een interessante bundeling van kwaliteiten."

"Zijn wil om te scoren is zo groot, maar om eerlijk te zijn: het maakt hem geen reet uit of hij de bal speelt of zelf scoort. Dat maakt bij hem geen verschil en dat is zeldzaam", aldus Klopp, die zijn roulatiesysteem bij Liverpool verdedigt: "Ik wil namelijk altijd frisse benen op het veld staan, zeker in deze fase van het seizoen. Nu gaat het erom. En de basis daarvan leg je al in de eerste helft van het seizoen."