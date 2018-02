Conte laakt media en kraakt transferbeleid Chelsea: ‘Dan heb je geen basis’

Chelsea presteert dit seizoen ondermaats, zeker als het wordt vergeleken met afgelopen voetbaljaargang, toen the Blues met indrukwekkend voetbal landskampioen werden. De geruchten doen de ronde dat Antonio Conte niet meer zo zeker is van zijn baan bij de Engelse topclub, mede door de slechte verstandhouding met de clubleiding, maar de manager laakt de rol van de media bij deze kwestie.

"Ik snap niet dat andere managers niet onder vuur liggen bij een nederlaag zoals jullie (de media, red.) dat wel bij mij doen", zegt de Italiaan op een persconferentie, geciteerd door verschillende Engelse media. "Maar ik herhaal: dat is geen probleem, want ik lees niet. Ik ga niet online. Zoals jullie ook allemaal weten, heb ik geen bepaalde relaties met journalisten. Ik wil graag zien dat er journalisten zijn die iets anders beweren (dan dat Conte op weg naar de uitgang is, red.)."

"Mijn ambitie is om hier nog een seizoen in Engeland mee te maken en ik respecteer mijn contract. Dat is mijn besluit. En dan zie we wel wat er gaat gebeuren. De spelers zijn inmiddels wel gewend aan speculatie. Het is ook de historie van de club, die kunnen we niet veranderen. Maar vergeet de historie niet, het is altijd hetzelfde. Niet alleen bij mij, ook met andere trainers. En ik begrijp het, het is de norm."

Conte neemt van de gelegenheid gebruik om nogmaals zijn frustratie te uiten over het transferbeleid van zijn club: "Als er een mogelijkheid in de toekomst is, moet je twee of drie spelers halen, niet acht. Vergeet niet dat wij in de zomer acht spelers haalden en minder hebben uitgegeven aan spelers dan andere clubs, die slechts twee of drie goede spelers hebben gehaald. Om iets goeds op te zetten, moet je vijftien of zestien spelers hebben. In de zomer veranderden we acht spelers! Dat betekent dat je geen basis hebt, geen fundering."