Talent Malen maakt debuut voor PSV: ‘Met mensen erin is het toch anders’

Donyell maakte zaterdagavond zijn debuut in het eerste elftal van PSV. De aanvaller, negentien jaar, loste in het thuisduel met PEC Zwolle (4-0) Luuk de Jong af. Malen wordt zodoende beloond voor zijn progressie bij Jong PSV. De voormalig jeugdspeler van Ajax en Arsenal maakte dit seizoen al acht doelpunten in de Jupiler League.

"Ik heb wel een paar keer hier in een leeg stadion getraind, dus ik wist wel een beetje hoe het voelde. Maar met mensen erin is toch anders", vertelde Malen na afloop in gesprek met Omroep Brabant. Zijn debuut smaakt weliswaar naar meer, maar Malen wil niet te hoog van de toren blazen. De concurrentie is moordend. "Ik heb natuurlijk wat dingen in m’n hoofd, maar ik doe gewoon mijn best en dan zien we wel."

Zo, in 6? minuten tijd lijkt PSV de zege binnen te hebben. Mickey Van Der Hart pakt rood en Luuk de Jong scoort Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 3 februari 2018

Malen kwam afgelopen zomer over van Arsenal, na een eerder verblijf in de opleiding van Ajax. "Ik ben snel, ik heb een goede tactiek, ik kan ook scoren, ook al heb ik dat vandaag niet laten zien", vervolgde de tiener. "Verder wil ik altijd naar voren voetballen, naar de goal toe. Gewoon gaan met de bal."

Malen vond zijn debuut 'natuurlijk' een mooi moment. "Ik wacht gewoon rustig af op m’n kans en die kwam gelukkig vandaag. Het was natuurlijk een mooi moment. Het beviel me wel goed." Phillip Cocu heeft voorin De Jong en Sam Lammers tot zijn beschikking, maar Malen kan ook op links uit de voeten.