Geplaagd Swansea City vreest zware blessure Fer: ‘Ziet er niet goed uit’

Swansea City moet het mogelijk voor onbepaalde tijd stellen zonder Leroy Fer. De middenvelder moest zaterdag in het uitduel met Leicester City (1-1) al na 36 minuten met een enkelblessure naar de kant en werd vervangen door Tom Carroll. De Welshe club vreest dat de Nederlander, dit seizoen goed voor twintig Premier League-duels, voorlopig uit de roulatie zal zijn.

Fer bleef na een duel geblesseerd liggen en moest uiteindelijk per brancard van het veld. "Ik kan het een ander speculeren. Ik weet het niet zeker, maar op het eerste gezicht ziet het er niet goed uit", erkende manager Carlos Carvalhal. "We denken dat het zijn achillespees is en geen lichte blessure. Laten we morgen (zondag, red.) of de eerste 48 uur afwachten. Dan wordt hij onderzocht."

Met Carroll binnen de lijnen kwam Swansea City beter voor de dag. "Hij was energiek en zeer goed aan de bal. Datgene wat we in de tweede helft hebben laten zien, was aan Carroll te danken. Een ongelukkig moment voor Fer, maar een gelukkig moment voor Carroll." Swansea staat op basis van doelsaldo boven de rode streep, met 24 punten. Nummer elf Watford heeft overigens slechts drie punten meer.