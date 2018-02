Immers snapt commotie niet: ‘Op tv ziet het er altijd erger uit dan dat het is’

Lex Immers lijkt zaterdagavond te zijn ontsnapt aan een rode kaart. De middenvelder van ADO Den Haag ging in het uitduel met Heracles Almelo (1-1) hard in op Jamiro Monteiro. Scheidsrechter Allard Lindhout deelde Immers een gele kaart uit, maar op sociale media was men van mening dat een rode kaart op zijn plaats was geweest.

"Als ik dit zie denk ik: hij zet 'm gewoon vól over de bal heen. Bam", vertelde FOX Sports-verslaggever Pascal Kamperman na de wedstrijd. Immers vindt de commotie overdreven en is een andere mening toegedaan. "Op televisie ziet het er altijd erger uit dan dat het is, hè? (...) Ik doe niks", repliceerde de middenvelder van ADO. "Het is een kaart, oké. Je ziet het."

"Ik speel gewoon de bal toch?" In het Polman Stadion kwam ADO na iets meer dan twintig minuten op voorsprong tegen Heracles via een treffer van Björn Johnsen. Reuven Niemeijer zorgde vroeg in de tweede helft voor de gelijkmaker en dat was tevens de eindstand in Almelo.

ADO bezet met 28 punten uit 21 wedstrijden de negende plaats. Heracles heeft vier punten minder en staat drie plaatsen lager