Gewisselde Cristiano Ronaldo clasht met cameraman: ‘Focus je niet op mij’

Cristiano Ronaldo maakte zaterdagavond niet de negentig minuten vol. In de tachtigste minuut van het duel tussen Levante en Real Madrid, bij een voorsprong van 1-2, werd hij vervangen door Marco Asensio en dat zinde de Portugees niet. De topscorer aller tijden werd in het voorbije kalenderjaar slechts tweemaal eerder naar de kant gehaald. Tot overmaat van ramp slaagde Levante er ook nog in om een gelijkspel af te dwingen: 2-2.

Ronaldo lag na zijn wissel meteen in de clinch met een cameraman. Toen hij eenmaal zat, zag hij een camera voortdurend op zich gericht. Daar was de aanvaller niet van gediend. "Focus je niet op mij", schreeuwde de Portugees geagiteerd, schuddend met zijn vinger. "Focus je op de wedstrijd." Het gezicht van Ronaldo sprak boekdelen na de gelijkmaker van Giampolo Pazzini. Hij vertrok na het laatste fluitsignaal direct naar de kleedkamer.

"De wissel was van tevoren afgesproken", zo verzekerde Zinédine Zidane na afloop. "Ik wisselde Ronaldo omdat ik een speler meer op het middenveld wilde hebben. Ik wilde meer kracht op het middenveld hebben. En verdedigen met Asensio en Karim Benzema. Daarna bracht ik ook Lucas Vázquez in het veld, als vervanger van Toni Kroos. Dat is het. Er moesten wissels worden doorgevoerd en dat heb ik gedaan."

Zidane kreeg de vraag waarom Real Madrid in de slotfase twee punten weggaf. "We controleerden de wedstrijd, vooral in de eerste helft", analyseerde de Fransman. "In de tweede helft deden we het moeilijkste, terug in de wedstrijd komen en het tweede doelpunt maken. We hadden hun tweede doelpunten moeten voorkomen en dat hebben we niet gedaan. Dat is heel vervelend, het zijn twee verloren punten."

Real Madrid heeft veel moeite met tegenaanvallen, erkende Zidane. "Dat betekent dat we nog harder moeten werken. Het is voetbal en je hebt een tegenstander, maar het tweede tegendoelpunten hadden we kunnen voorkomen. Ze hebben iets van vier kansen gehad en tweemaal gescoord. Of ik me zorgen maak? Nee, ik ben teleurgesteld." Met een eventueel ontslag, mogelijk op basis van een eventuele eliminatie tegen Paris Saint-Germain in de Champions League, houdt hij zich niet bezig. "Ik kijk alleen maar naar de volgende wedstrijd", verwees hij naar het thuisduel met Real Sociedad.