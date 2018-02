‘FC Groningen is inderdaad een van de clubs waar ik mee gesproken heb’

Danny Buijs, hoofdtrainer van Kozakken Boys, heeft een oriënterend gesprek gehad met FC Groningen. De noorderlingen maakte onlangs bekend dat de wegen van Ernest Faber en de club na dit seizoen scheiden. Buijs werd vrijwel meteen aan de functie gelinkt en nu erkent hij inderdaad met de Eredivisionist te hebben gesproken.

"FC Groningen is inderdaad een van de clubs waar ik mee gesproken heb", zegt Buijs in gesprek met FOX Sports. "Of ik het zie zitten? Als je gaat praten betekent dat dat je het ziet zitten, ja, anders ga je ook niet praten. Mijn ambitie is om in het profvoetbal terecht te komen."

"Ondanks dat ik het fantastisch naar mijn zin heb bij Kozakken Boys is het wel maar drie keer trainen per week, in de avonduurtjes. Het zou natuurlijk ontzettend mooi zijn als je gewoon dagelijks op het veld kan staan." FC Groningen sprak ook met Hennie Spijkerman, voor de rol als assistent-trainer. Spijkerman werd ruim anderhalve maand geleden, net als Marcel Keizer en Dennis Bergkamp, nog aan de kant gezet door Ajax.

Technisch manager Ron Jans zou bij FC Groningen een tegenpool voor de beoogde hoofdtrainer Buijs zoeken. Spijkerman voldoet karakterologisch precies aan dit ideaalplaatje, al kwamen ook Joop Gall en de naar SC Cambuur vertrokken René Hake voor deze rol in aanmerking.