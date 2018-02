Kritiek op bewierookte Sandler: ‘Hij had momenten die leken op nonchalance’

Philippe Sandler heeft een week van uitersten achter de rug. De twintigjarige centrumverdediger verbond zijn toekomst aan Manchester City, maar leed vervolgens twee forse nederlagen met PEC Zwolle. John van ’t Schip vond Sandler zaterdagavond in de competitiewedstrijd tegen PSV bij vlagen nonchalant ogen.

PEC ging na een rode kaart voor doelman Mickey van der Hart uiteindelijk met 4-0 onderuit in het Philips Stadion. De dit seizoen veel bewierookte Sandler deelde in de malaise. "Hij was inderdaad wat slordig in een paar passes", erkende de trainer van de Zwollenaren na afloop voor de camera van FOX Sports. "Hij werd een keer onder druk gezet waar die het niet had verwacht, dat klopt."

Van ’t Schip weigerde de beloftevolle verdediger echter volledig af te vallen. "Philippe is twintig en moet hier natuurlijk ook nog stappen in maken", benadrukte de oefenmeester. "Hij weet alle aandacht op zich gevestigd. Hij moet gewoon de dingen doen die hij altijd heeft gedaan en daardoor heeft die ook alle credits gekregen. Ik denk dat hij zich daarna wel herstelde, maar hij had in de beginfase inderdaad wat momenten die leken op nonchalance."

Sandler reisde aan het begin van deze week af naar Engeland om zijn transfer naar Manchester City af te ronden. De stopper zal aankomende zomer voor minimaal drie miljoen euro de overstap maken naar het Etihad Stadium en is daarmee de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis van PEC.