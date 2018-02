Sportieve crisis Internazionale neemt bizarre vormen aan

Internazionale wordt geteisterd door een vormcrisis die zijn weerga niet kent. Het elftal van Luciano Spalletti kwam zaterdagavond voor eigen publiek niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen laagvlieger Crotone en bleef zo voor de achtste keer op rij zonder zege de Serie A. Koploper Napoli kan later dit weekeinde met een overwinning op Benevento een gat van vijftien punten slaan met I Nerazzurri.

Inter incasseerde vorige week op bezoek bij laagvlieger SPAL een late gelijkmaker en liet zo voor de zevende keer op rij punten liggen in de Serie A. Spalletti moest het voor het duel met Crotone bovendien stellen zonder zijn geblesseerde aanvalsleider Mauro Icardi. Éder kon bij afwezigheid van de Argentijn voor het eerst dit seizoen rekenen op een basisplaats in de Serie A en hij beschaamde het vertrouwen van Spalletti niet. De spits tekende na ruim twintig minuten voetballen voor het enige doelpunt in de eerste helft, door uit een hoekschop van Marcelo Brozovic raak te koppen.

De thuisploeg maakte echter geen grootse indruk en moest na exact een uur spelen toezien hoe Crotone langszij kwam. Marcello Trotta wist met enig fortuin teamgenoot Andrea Barberis te bereiken, waarna laatstgenoemde de bal knap meenam en uiteindelijk afrondde: 1-1. Inter maakte daarna jacht op een nieuwe voorsprong en bracht onder meer winteraanwinst Rafinha binnen de lijnen teneinde de zege uit het vuur te slepen. Ivan Perisic probeerde Inter bij de hand te nemen, maar de Kroaat kwam niet verder dan twee afgeweken schoten en kon nieuw puntverlies dus niet voorkomen.