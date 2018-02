Real Madrid geeft vlak voor tijd benauwde overwinning weg

Real Madrid heeft zaterdagavond opnieuw een misstap begaan. Een week na de 1-4 zege op Valencia leek van Zinédine Zidane weer in de sinaasappelstad te winnen, maar Levante voorkwam twee minuten voor tijd via debutant Giampolo Pazzini een 1-2 nederlaag: 2-2. Door de remise blijft Real Madrid op de vierde plaats staan, met 39 punten. De Madrilenen hebben sinds de winst van het WK voor clubteams slechts vier van de tien officiële duels gewonnen.

De ruststand in het Estadio Ciudad de Valencia was verrassend te noemen. Real Madrid was in de eerste helft zeer superieur aan Levante, maar een defensieve fout leide vlak voor rust toch de gelijkmaker in. Het team van Zidane startte goed aan het duel en kwam na elf minuten aan de leiding. Na een corner van Toni Kroos kopte Ramos de 0-1 tegen de touwen, al had keeper Oier Olazábal daar ogenschijnlijk meer aan kunnen doen.

Real Madrid had diverse mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden, maar had tegelijkertijd geluk dat Ramos slechts geel kreeg voor een elleboogstoot aan het adres van Emmanuel Boateng. In de 31e minuut ontsnapte Levante toen Oier moeite had met een inzet van Kroos en Cristiano Ronaldo de rebound in het gezicht van de keeper mikte. In de 42e minuut sloeg de thuisploeg toe. José Luis Morales kreeg de bal niet langs Keylor Navas, waarna Raphaël Varane het leer niet kon wegwerken en Boateng toesloeg: 1-1.

In de tweede helft ging het duel op en neer. Navas kon een rebound van Jefferson Lerma keren, terwijl Ronaldo en Isco het leer evenmin achter Oier kregen. De druk van Real nam zienderogen toe: Oier keerde een kopbal van Ramos na een corner en Sergio Postigo blokkeerde tijdig een schot van Karim Benzema. Negen minuten voor tijd moest Levante er toch aan geloven. Benzema behield het overzicht in het zestienmetergebied en zag hoe de vrijstaande Isco de 1-2 binnenschoot. Twee minuten voor tijd werkte Pazzini echter de gelijkmaker tegen de touwen en daar had Real niet meer van terug.