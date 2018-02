Heerlijke combinatie redt Heracles; Immers ontsnapt aan rood

De competitiewedstrijd tussen Heracles Almelo en ADO Den Haag heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. ADO beleefde in Almelo een voortvarende start, maar moest na een matige tweede helft uiteindelijk genoegen nemen met een punt: 1-1. Beide teams blijven door het gelijkspel in de middenmoot van de Eredivisie bivakkeren.

De voortekenen waren weinig positief voor ADO. Het elftal van Alfons Groenendijk verloor vier van zijn laatste vijf competitiewedstrijden op vreemde bodem, terwijl Heracles de laatste maanden met vier zeges in vijf duels bijzonder sterk presteert in de Eredivisie voor eigen publiek. Toch beleefde ADO een prettige eerste helft in het Polman Stadion. De bezoekers schoten voortvarend uit de startblokken en hadden al na drie minuten voetballen op voorsprong kunnen komen.

Lex Immers kreeg de bal na een hoekschop voor de voeten, maar het schot van de middenvelder trof de paal. Heracles had moeite om in zijn spel te komen en moest halverwege de eerste helft in de achtervolging, nadat Björn Johnsen met een kiezelhard schot de score wist te openen. De spits van ADO schoot via de onderkant van de lat raak en liet zo zijn negende competitietreffer dit seizoen noteren. Johnsen kreeg op slag van rust ook nog een goede kans op de 0-2 na een pass van Nasser El Khayati, maar Bram Castro kon ditmaal wel redding brengen.

Na de onderbreking tapte de thuisploeg uit een ander vaatje en dat resulteerde al snel in de gelijkmaker. Brandley Kuwas combineerde fraai door de as van het veld met Vincent Vermeij, waarna Reuven Niemeijer het laatste zetje gaf. ADO moest toezien hoe Heracles langzaam het initiatief overnam en kwam een kwartier voor tijd zeer goed weg, toen een grove overtreding van Immers slechts met een gele kaart bestraft werd. Heracles was daarna via Vermeij nog dicht bij de overwinning, maar zijn kopbal scheerde rakelings voorbij het doel van Robert Zwinkels.