Kramer zag terugkeer niet zitten: ‘Prima vent hoor, maar is er niet van gekomen’

Michiel Kramer zit sinds het begin van deze maand zonder club, nadat zijn contract bij Feyenoord ontbonden werd. De spits stond daarvoor in de belangstelling van ADO Den Haag, maar zag een terugkeer naar zijn oude club toen niet zitten. Alfons Groenendijk acht het ondanks de transfervrije status van Kramer niet waarschijnlijk dat ADO alsnog met de aanvaller in zee zal gaan.

"We hebben een tijdje geleden met hem gesproken. Toen kwamen we er niet uit met elkaar", bevestigt de trainer van ADO zaterdagavond voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo voor de camera van FOX Sports. Groenendijk meent dat ADO sinds de contractontbinding van Kramer bij Feyenoord nog niet met de spits gesproken heeft. "Op dit moment is er geen contact."

"Hij wilde alleen voor een korte periode hierheen komen. Wij wilden langer. Hij heeft sowieso plannen om naar het buitenland te gaan", vertelt de oefenmeester over de gesprekken die ADO voerde met Kramer. Groenendijk verwacht Kramer dan ook niet in de loop van het seizoen alsnog te kunnen verwelkomen. "Prima vent hoor. Het is er niet van gekomen. (...) Ik verwacht niet dat het er nu alsnog van gaat komen."