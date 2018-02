De Jong profiteert met hattrick van rode kaart PEC Zwolle

PSV heeft opnieuw een belangrijke stap gezet in de richting van het kampioenschap. De Eindhovenaren wonnen zaterdagavond met 4-0 van PEC Zwolle, dat ruim één helft lang met een man minder speelde. Luuk de Jong kroonde zich met een hattrick tot de man van de wedstrijd en hij en zijn ploeggenoten moeten nu afwachten wat Ajax en AZ zondag doen. PSV boekte overigens de 21e thuiszege op rij in de Eredivisie en dat is een clubrecord voor de Brabanders.

PEC kon niet beschikken over Mustafa Saymak en Ryan Thomas en raakte in de eerste helft ook nog Rick Dekker kwijt. De middenvelder kreeg een tik van achteren van Bart Ramselaar en werd na een klein half uur vervangen door Terell Ondaan. PEC hield tot dat moment heel aardig stand in het Philips Stadion. De thuisploeg domineerde het balbezit, maar kwam nauwelijks tot serieuze kansen. Mickey van der Hart stompte een schot van Marco van Ginkel weg en enkele minuten na de wissel van Dekker deed Hirving Lozano een poging: de Mexicaan ontving de bal van Steven Bergwijn en trof met zijn linker het zijnet.

Zo, in 6? minuten tijd lijkt PSV de zege binnen te hebben. Mickey Van Der Hart pakt rood en Luuk de Jong scoort Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 3 februari 2018

De beste mogelijkheid was voor De Jong, die vier minuten voor rust oog in oog met Van der Hart miste. Dat was de voorlaatste actie van Van der Hart in de wedstrijd, want kort na de kans van De Jong haalde hij Lozano neer en werd hij met rood van het veld gestuurd. Ondaan kon weer in de dug-out plaatsnemen en stond zijn plek af aan reservekeeper Mike Hauptmeijer, die voor het eerst zijn opwachting mocht maken in het eerste elftal van De Blauwvingers. Hauptmeijer kon nog voor de thee vissen, want De Jong kopte in de blessuretijd raak uit een hoekschop. Hauptmeijer gleed bij dat moment uit.

John van ’t Schip en Phillip Cocu voerden in de rust geen wissels door. De eerste grote kans na de pauze was voor Joshua Brenet, die eigenlijk alleen zijn hoofd tegen de bal hoefde te zetten, maar het leer volledig miste. Niet veel later was PSV opnieuw gevaarlijk: De Jong verlengde een voorzet van Brenet naar de tweede paal en Hauptmeijer tikte de inzet vervolgens tegen de lat. Het piepte en het raakte bij PEC en PSV hoopte de wedstrijd zo snel mogelijk in het slot te gooien. Na een klein uur spelen kreeg PSV een nieuwe kans: De Jong werd voor de keeper gezet door Santiago Arias en schoot tegen Hauptmeijer aan.

De beslissing viel in minuut 65: Lozano werd vrijgespeeld door Van Ginkel en legde de bal panklaar op het hoofd van de Jong, die er 2-0 van maakte. Het verzet van PEC, wat daar nog van over was, was gebroken en PSV liep uit naar een 4-0 overwinning. De Jong tikte binnen na een lage voorzet van Brenet en laatstgenoemde verzorgde zelf het slotakkoord door de bal na een mooie sprint in de verre hoek te plaatsen. Lozano had ook nog kunnen scoren, maar kot voor de 3-0 mikte hij tegen de verre paal. PSV staat door de zege op 55 punten in 21 speelronden; de voorsprong op Ajax bedraagt tien punten.