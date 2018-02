Verbeek springt opnieuw uit zijn vel: ‘Ik vind dat je nu totale onzin praat’

FC Twente ging zaterdagavond met minimaal verschil onderuit op bezoek bij sc Heerenveen (1-0) en bleef zodoende voor de vijfde keer op rij zonder overwinning in de Eredivisie. De Tukkers speelden een matige wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion en dat leidde onder meer tot grote frustratie bij Oussama Assaidi.

De creatieveling kon zijn stempel niet drukken op de wedstrijd en werd nog in de eerste helft op de bon geslingerd door scheidsrechter Jeroen Manschot, nadat hij om een gele kaart voor tegenstander Morten Thorsby had gevraagd. Gertjan Verbeek veroordeelt het gedrag van zijn sterspeler, maar is evenwel begripvol. "Mekkeren hoort niet thuis in het voetbal, maar ik vind wel dat dit soort spelers meer in bescherming genomen moeten worden", zegt de trainer van Twente voor de camera van FOX Sports.

"Het was een gevaarlijk omschakelmoment voor ons en wij hadden op dat moment ook al één of twee gele kaarten gekregen", vervolgt Verbeek. "Ik kan me zijn reactie wel voorstellen. Het is een jongen die graag de individuele actie zoekt. Als je er dan een keer voorbij bent, dan raak je geïrriteerd. Om dan als scheidsrechter een gele kaart te trekken… Het is een regel, dus die kan die toepassen en dat heeft die ook gedaan."

Tegenover de NOS verdedigt Verbeek de defensieve spelopvatting van Twente in Friesland. "We staan vijftiende en spelen om te overleven. Als je kijkt wat voor kwaliteiten Heerenveen heeft, dan zit er nogal een verschil in ten opzichte van ons. Met onze strategie gaven we echter heel weinig weg." Twente maakte midweeks nog een frivole indruk in het bekerduel met SC Cambuur. "Ik vind dat je nu totale onzin praat", reageert Verbeek fel op de vergelijking. "Je kunt dit Heerenveen toch niet vergelijken met Cambuur? Hou dan ook op om zulke vragen te stellen."