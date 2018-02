‘Aubameyang was nog niet eens topfit: hij is ‘one hell of a player’’

Pierre-Emerick Aubameyang maakte zaterdag zijn debuut voor Arsenal en kwam meteen tot scoren. De aanvaller maakte de 4-1 tegen Everton (5-1), al stond hij op het moment van spelen wel een halve meter buitenspel. “Ik was natuurlijk erg blij. We hebben de wedstrijd eigenlijk al in de eerste helft gewonnen.”

“De tweede helft was lastiger, maar we mogen tevreden zijn over vandaag”, aldus de van Borussia Dortmund overgekomen van Gabonees. De uitblinkers bij Arsenal waren Aaron Ramsey en Henrikh Mkhitaryan: de Welshman maakte een hattrick en de Armeens international was goed voor drie assists. “We speelden in de eerste helft erg goed, aanvallende voetbal”, aldus Mkhitaryan.

“Het was in de tweede helft wat moeilijker. We waren niet meer zo gefocust als voor rust, maar ik kan wel zeggen dat ik de manier van spelen van Arsenal erg prettig vindt.” Ramsey vult aan: “Als Aubameyang nog niet eens honderd procent was, dan hebben we dus one hell of a player aangetrokken. Mooi dat hij heeft gescoord en dat Miki een paar assists heeft afgeleverd.”

Arsène Wenger kon na afloop niet anders dan tevreden zijn over de prestatie tegen Everton: “De manier van bewegen van Aubameyang was uitmuntend en de manier van afmaken was dat eveneens. Hij heeft in fysiek opzicht nog wel werk te doen. Mkhitaryan? Hij is een goede link player en werkt erg hard. Hij wordt goed geaccepteerd door de rest van de groep.” Arsenal gaat volgende week zaterdag op bezoek bij Tottenham Hotspur.