Aankoop van Ronald Koeman kent schitterend debuut in Bundesliga

RB Leipzig heeft zaterdagavond drie punten gepakt bij Borussia Mönchengladbach. Het team van trainer Ralph Hasenhüttl zegevierde dankzij een laat doelpunt van de debuterende Ademola Lookman, die in de slotfase van de winterse transfermarkt op huurbasis van Everton werd gehaald: 0-1. Lookman is de eerste Engelsman met een doelpunt in de Bundesliga sinds Owen Hargreaves voor Bayern München, in augustus 2005.

De eerste helft in het Borussia Park was zeker niet onaardig, maar het scorebord kwam niet in beweging. Leipzig nam in ieder geval meer initiatief, al resulteerde dat niet in een voorsprong. De tweede helft was het aanschouwen waard. Een kwartier voor tijd kreeg Naïby Keita een goede mogelijkheid, na voorbereidend werk van Kevin Kampl. Hij werkte het leer echter onbeholpen over het doel van Tobias Sippel.

Lookman kwam na 78 minuten binnen de lijnen, als vervanger van Bruma. De aankoop van Ronald Koeman sloeg elf minuten later toe: hij kreeg de bal van Keita, stormde op richting het strafschopgebied en schoot het leer in de verre hoek achter Sippel. Door de zege staat RB Leipzig weer derde, met evenveel punten als nummer twee Bayer Leverkusen. Borussia Mönchengladbach staat zevende, met vier punten minder.