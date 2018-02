Aubameyang kent droomdebuut bij Arsenal; hattrick voor Ramsey

Pierre-Emerick Aubameyang heeft zijn debuut bij Arsenal opgeluisterd met een doelpunt. De van Borussia Dortmund overgekomen aanvaller chipte de bal acht minuten voor rust over Jordan Pickford heen en zette de 4-0 op het scorebord. Het werd uiteindelijk 5-1 in het Emirates Stadium. Aubameyang is overigens de achtste voetballer die in zijn eerste Premier League-duel voor Arsenal heeft gescoord.

De treffer van de Gabonees had eigenlijk niet mogen tellen, want op het moment dat hij door Henrikh Mkhitaryan voor de keeper werd gezet, stond hij een halve meter buitenspel. De thuisfans maalden er niet om en ook de meegereisde supporters uit Liverpool zullen zich er snel bij neer hebben gelegd, want ook zij beseften dat het duel eigenlijk al na twintig minuten gespeeld was. Aaron Ramsey tikte na zes minuten de 1-0 binnen na een lage en strakke voorzet van Mkhitaryan en de marge werd verdubbeld door Laurent Koscielny, die de bal na een doorgekopte hoekschop bij de tweede paal binnen knikte.

Aubameyang Pierre-Emerick scoort op HEERLIJKE wijze in zijn eerste wedstrijd voor Arsenal! Assist is van Henrikh Mkhitaryan! 🔥🔥🔥 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 3 februari 2018

Na negentien minuten was opnieuw Ramsey verantwoordelijk voor de 3-0: de middenvelder scoorde met een van richting veranderd schot en is nu bij honderd doelpunten van Arsenal direct betrokken geweest (52 treffers en 48 assists). Het slotakkoord in de eerste helft was zogezegd aan Aubameyang, al had de schade nog verder kunnen oplopen voor Everton; zo trof Nacho Monreal met een kopbal de lat. Aan de andere kant was Theo Walcott na een uitval dicht bij de eretreffer, maar zijn schot werd geblokt door Shkodran Mustafi.

In de tweede helft kwam het eerste serieuze gevaar van Everton: Oumar Niasse ontving de bal van Walcott en raakte het aluminium. Niet veel later was het alsnog raak voor the Toffees: Dominic Calvert-Lewin kopte na 65 minuten de 4-1 tegen de touwen na een voorzet van Cuco Martina. Everton voetbalde na de pauze beduidend zelfverzekerder, maar verder dan 4-1 kwam men niet meer en via Ramsey werd het nog 5-1. Voor Arsenal vormde het uitvallen van Petr Cech een smet op de zege; de doelman moest zich twintig minuten voor tijd laten vervangen door David Ospina.