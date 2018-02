Crouch liep toptranfer mis: ‘Ze haalden de op één na knapste targetman’

Chelsea zocht in de winterse transferperiode nadrukkelijk naar een nieuwe spits en vond die op de slotdag uiteindelijk in Olivier Giroud. The Blues werden daarvoor gelinkt aan tal van voorhoedespelers en ook de naam van Peter Crouch passeerde de revue in de media. De 37-jarige spits van Stoke City erkent in het gesprek met de Daily Mail dat die geruchten hem verrasten.

"Ik zat enkele weken geleden thuis toen mijn telefoon opeens begon te piepen", begint de Engelsman. "Ik was trending op Twitter. Ik had niet verwacht dat mijn naam aan Chelsea gelinkt zou worden, maar zo was de situatie. Het was allemaal gespeculeer, veronderstel ik. Natuurlijk was het leuk om gelinkt te worden aan een dergelijke club, vooral omdat het de club is waar ik als kind naar keek. Ik dacht er echter niet te veel aan. Er was nooit serieuze interesse."

"Ik hoorde wel dat Antonio Conte me waardeert als speler, maar ik concentreerde me volledig op Stoke. Ik verwachtte niet dat er iets zou gebeuren en, zoals is gebleken, heeft Chelsea uiteindelijk een uitstekende speler aangetrokken", aldus Crouch, die mooie woorden overheeft voor Giroud. "Ik heb hem altijd bewonderd. Hij is een topspeler en misschien heeft hij bij Arsenal niet de kansen gehad die hij verdiende. Ik zou zelfs zo ver gaan door te stellen dat ze de op één na knapste targetman in de competitie hebben gehaald", besluit hij met een knipoog.