Gattuso waarschuwt Milan: ‘We lijken nu niet opeens op Brad Pitt’

Gennaro Gattuso heeft na een stroef begin de weg naar boven weten in te slaan met AC Milan. Nadat de eerste vier competitieduels onder de oud-middenvelder slechts vier punten opleverden, wonnen I Rossoneri in hun vier daaropvolgende wedstrijden in de Serie A driemaal. Gattuso probeert de hoge verwachtingen na die sterke reeks echter te temperen.

"Ik blijf met beide benen op de grond staan en probeer me niet te veel aan te trekken van wat er over mij gezegd wordt", vertelt de oefenmeester in aanloop naar het competitieduel van zondagmiddag bij Udinese tegenover diverse Italiaanse media. "We moeten niet vergeten wat men slechts zes weken geleden over ons zei, want anders zullen we weer terugvallen. We lijken nu niet opeens op Brad Pitt, we moeten doorgaan alsof we zo lelijk zijn als ik, met mijn baard en donkere kringen onder de ogen."

Milan is inmiddels opgeklommen naar een zevende plaats in de Serie A. "Ik hoor dat er gesproken wordt over Champions League-voetbal, maar we staan nog niet eens op een plek die recht geeft op Europa League-voetbal", vervolgt Gattuso. De flamboyante Italiaan erkent wel dat Milan stappen gezet heeft. "We incasseren minder doelpunten omdat iedereen aan zijn verdedigende taken denkt, ook de aanvallers. Op de training oefenen we voortdurend op zaken als de buitenspelval en de counter."