Mourinho kritisch op ‘stil’ publiek: ‘Het is hier geen Portsmouth’

Manchester United won zaterdag met 2-0 van Huddersfield Town en het aandeel van Paul Pogba in die zege was bescheiden, want de middenvelder uit Frankrijk kwam pas halverwege de tweede helft in het veld. José Mourinho gaf de voorkeur aan de 21-jarige Scott McTominay, die zijn dertiende wedstrijd in het eerste elftal speelde.

“Ik heb wat veranderingen doorgevoerd, maar niet om iemand te straffen”, zei Mourinho na afloop in de Engelse media. “Om iemand te straffen, moet ik zelf ook door iemand gestraft kunnen worden, want we zijn een team. We winnen met z’n allen en verliezen met z’n allen. Ik heb wat gewijzigd met het oog op de kenmerken die de wedstrijd volgens mij zou hebben. McTominay is een echte balafpakker: hij jaagt ballen af, probeert ze ‘hoog’ te veroveren en als hij aan de bal is, dan staan we met veel mensen achter de bal. Soms kan eenvoud geniaal zijn.”

“In een wedstrijd tegen Huddersfield heb je weinig ruimte. Je moet ruimtes creëeren door simpel te spelen, dus daarom liet ik Scott beginnen. Maar Pogba viel goed, erg goed in. Hij kon zijn talent en kwaliteiten goed tonen. Ik doe altijd wat volgens mij het beste is voor het team en met Scott is het ook nog eens een heel mooi verhaal. Hij kwam hier op zijn negende met zijn moeder aangelopen voor de eerste training. Tien, elf jaar later speelt hij in een belangrijke wedstrijd op Old Trafford met het shirt van Man United om zijn schouders.”

OEF! 😌 Alexis Sanchez mist in eerste instantie, maar maakt nu dan zijn EERSTE doelpunt voor Manchester United! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 3 februari 2018

“Pogba is een fantastische speler en is zonder twijfel een van de meest getalenteerde spelers in de wereld. Maar het is niet het einde van de wereld als je een keer op de bank zit.” McTominay speelde een verdienstelijke wedstrijd en dat deed ook Alexis Sánchez. Hoewel de aanvaller 32 keer balverlies leed, was hij wel dreigend en maakte hij zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe werkgever. “Het is leuk dat hij zijn eerste wedstrijd wint en daarin ook scoort. Hij heeft het verlangen laten zien om te voetballen, het plezier. Dat is het belangrijkste.”

“Dit was niet de goal van zijn dromen, maar het is tenminste een doelpunt. We controleerden de wedstrijd, maar bij rust stond het nog steeds 0-0. We hadden ongeveer 85 procent balbezit, maar het was niet genoeg. Na rust bleven we hetzelfde doen en ook na de 1-0 hadden we volledige controle. We moesten gewoonweg geduldig spelen en de intensiteit en druk hoog houden. We moesten de Berlijnse Muur breken die zo goed was opgesteld door David Wagner”, aldus Mourinho, die zich ten slotte uitliet over het publiek op Old Trafford.

De Portugees vond de supporters ‘stil’: “Het is hier geen Portsmouth. Ik weet nog wel dat Portsmouth in de Premier League speelde. In zo’n klein stadion heerste er een ongelooflijke atmosfeer. Hier is de atmosfeer wat stil. Het is niet heel, heel erg enthousiast, maar de spelers vinden het wel fijn om thuis te spelen.” Manchester United speelt volgend weekeinde tegen Newcastle United en kan dan geen beroep doen op Marouane Fellaini. De middenvelder is zaterdag geopereerd aan zijn knie en kan circa twee maanden niet in actie komen.