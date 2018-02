PSG kan pas in slotfase afstand nemen van El Ghazi en consorten

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond een ruime overwinning op Lille geboekt. De uitslag was enigszins geflatteerd, daar het team van Unai Emery een kwartier voor tijd slechts één keer had gescoord tegen de stugge Noord-Fransen: 0-3. Yuri Berchiche, Neymar en Giovanni Lo Celso namen de doelpunten voor hun rekening. Door de zege bedraagt de voorsprong van PSG op nummer twee Olympique Marseille weer elf punten.

Het eerste bedrijf in Lille leek doelpuntloos te eindigen, maar in de extra tijd nam PSG via een controversieel doelpunt de leiding. Edinson Cavani stond buitenspel toen hij in een duel met Junior Alonso de bal bij Yuri Berchiche kreeg. De back schoot het leer diagonaal langs Mike Maignon: 0-1. Na het rustsignaal waren de spelers en de technische staf woedend op de dienstdoende scheidsrechters.

Lille, met Anwar El Ghazi in de basis, speelde een degelijke eerste helft en had enkele halve kansen om op voorsprong te komen. Hamza Mendyl was daar het dichtst bij, maar Alphonse Areola verwerkte zijn inzet tot hoekschop. De beste kans van het team van Emery was voor Cavani, enkele minuten voor rust. Hij ging echter voor eigen succes en schoot hopeloos mis, terwijl de vrijstaande Neymar er veel beter voorstond.

In de tweede helft ging het duel op en neer. Zo moest Areola zijn uiterste best doen om een inzet van de goed spelende El Ghazi te keren en kregen Neymar en Cavani de bal evenmin in het doel. Dertien minuten voor tijd viel de beslissing. Na een schop van Kouadio-Yves Dabila op de enkels van Cavani schoot Neymar de bal uit een vrije trap heerlijk achter Maignon. Luttele minuten voor tijd wipte Lo Celso de bal op heerlijke wijze achter de doelman en was het duel definitief gespeeld.