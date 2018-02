Sánchez belangrijk voor Man United; Kongolo ontsnapt aan rood

Alexis Sánchez heeft zijn doelpuntenaccount voor Manchester United geopend. De Chileen maakte zaterdag de 2-0 tegen Huddersfield Town en dat was tevens de eindstand op Old Trafford. Opvallend was overigens dat Sánchez 32 keer balverlies leed, meer dan welke speler van Manchester United dan ook dit seizoen in één Premier League-duel. Leicester City en Swansea City hielden gelijke tred en de club uit Wales heeft de achttiende plaats nu afgestaan aan Stoke City.

Manchester United - Huddersfield Town 2-0

Ondanks de overwinning zal Manchester zich na afloop mogelijk nog beklagen over een incident in de negentiende minuut. Terence Kongolo gaf Scott McTominay een kiezelharde beuk in het strafschopgebied, maar kreeg geen geel en ontsnapte ook aan een strafschop tegen. De thuisploeg controleerde en zorgde voor dreiging rondom de zestien, maar had moeite om de defensie van Huddersfield open te rijten. Alexis Sánchez’ schot in de korte hoek leverde geen doelpunt op, Jesse Lingard stuitte op doelman Jonas Lössl en veel verder kwamen de roodhemden ook niet. Aan de andere kant kreeg Laurent Depoitre een mogelijkheid, maar hij kopte tegen Chris Smalling aan.

In de tweede helft was Sánchez dicht bij de 1-0, maar de van Arsenal overgekomen voorhoedespeler werd afgestopt door Tommy Smith. Na 55 minuten was het alsnog raak: Romelu Lukaku kroop voor zijn verdediger en volleerde raak na een voorzet van Juan Mata. Halverwege het tweede bedrijf werd het 2-0: Sánchez verdiende na een overtreding van Michael Hefele een strafschop en schoot die penalty vervolgens zelf binnen, zij het in twee instanties. Opvallend was overigens dat Paul Pogba op de bank begon; de middenvelder kwam pas na 65 minuten in het veld voor Jesse Lingard.

Leicester City - Swansea City 1-1

Swansea staat door het behaalde punt in het King Power Stadium niet langer op een degradatieplaats in de Premier League. The Swans namen een gelijkspel mee doordat Federico Fernández na 53 minuten via de grond raak kopte uit een hoekschop van Sung-Yong Ki. De score was geopend door Jamie Vardy, die na ruim een kwartier spelen rustig kon afdrukken na een prachtig passje van Kelechi Iheanacho. Na de 1-1 was de beste kans nog voor Fousseni Diabaté, die naast mikte na een lage voorzet van Vardy. Leroy Fer werd na 36 minuten vanwege een blessure vervangen door Tom Carroll, Mike van der Hoorn deed de hele wedstrijd mee en Luciano Narsingh bleef op de bank zitten.

Bournemouth - Stoke City 2-1

Bournemouth keek bij rust tegen een achterstand aan, maar draaide die in het tweede bedrijf honderdtachtig graden om. Stoke kwam al vroeg op voorsprong: Xherdan Shaqiri stond vogelvrij in het strafschopgebied en kopte via de grond raak na een voorzet van Badou Ndiaye. De Zwitser maakte zo voor het eerst een kopdoelpunt in een van de vijf grootste competities van Europa en had daar 139 duels voor nodig. Na 34 minuten was Bournemouth dicht bij de 1-1, maar Erik Pieters haalde een bal van Jordan Ibe voor de lijn weg. Na de pauze werd het alsnog 1-1: Joshua King schoot na zeventig minuten raak en negen minuten later maakte Lys Mousset er met zijn eerste Premier League-doelpunt 2-1 van. Net als Pieters deed Nathan Aké negentig minuten mee.

{embed



Brighton & Hove Albion - West Ham United 3-1

Brighton, met Davy Pröpper in de basis, startte goed aan het duel en na zeven minuten nam men de leiding. Na voorbereidend werk van Fabian Gross werkte Glenn Murray de bal onder Adrián door: 1-0. Tegen de verhouding in kwam West Ham op heerlijke wijze op 1-1: Javier Hernández schoot hoog binnen, na een heerlijke combinatie met Mark Noble en João Mario. In de tweede helft trok het team van Chris Hughton het duel naar zich toe: José Izquierdo schoot het leer met een schitterende curve achter Adrián en een kwartier voor tijd schoot Gross de 3-1 binnen, na een pass van Pröpper. Door de zege stijgt Brighton naar de dertiende plaats, met evenveel punten als West Ham.

West Bromwich Albion - Southampton 2-3

De start van het team van Alan Pardew mocht er zijn: na een corner van Chris Brunt kopte Ahmed Hegazi het leer krachtig achter Alex McCarthy: 1-0. In de laatste minuten voor rust zorgde Southampton echter voor de ommekeer. Ben Foster had in de veertigste minuut geen antwoord op een krachtig schot van Mario Lemina en even later kopte Jack Stephens de bal uit een corner binnen. Tien minuten na de onderbreking zette Jack Ward-Prowse uit een vrije trap op heerlijke wijze de 1-3 op het scorebord. Een rake kopbal van Salomon Rondón betekende 2-3, maar tot meer waren the Baggies niet in staat. The Saints nemen ietwat van afstand van de rode streep, terwijl WBA hekkensluiter blijft.