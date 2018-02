Bayern gaat achttien punten ‘los’; Rashica wint na knotsgek slot

Bayern München heeft in de 21e speelronde van de Bundesliga geen fout gemaakt. Der Rekordmeister rekende zaterdag simpel af met FSV Mainz en zag de achtervolgers Bayer Leverkusen en Schalke 04 punten verspelen.

FSV Mainz - Bayern München 0-2

Bayern domineerde vanaf het begin, maar kwam aanvankelijk niet verder dan halve kansen voor Sandro Wagner en Corentin Tolisso. Na ruim een half uur spelen viel de openingstreffer in de Opel Arena: Franck Ribéry dacht niet na en knalde een afvallende bal uit een hoekschop in de hoek van doelman Robin Zentner. Via Müller en Wagner was Bayern later dicht bij de 0-2, maar het was James Rodríguez die de marge uiteindelijk wist te verdubbelen. De middenvelder controleerde een pass van Tolisso op zijn borst en volleerde binnen.

Mainz kwam er sporadisch goed doorheen en was na de pauze dicht bij de aansluitingstreffer toen Sven Ulreich met één hand een treffer van Robin Quaison voorkwam. In de slotfase solliciteerde diezelfde Quaison opnieuw naar een treffer, maar Ulreich hield zijn doel schoon en Bayern trok de 0-2 voorsprong over de streep. Arjen Robben bleef op de bank zitten en datzelfde gold voor Nigel de Jong aan de kant van FSV Mainz.

SC Freiburg - Bayer Leverkusen 0-0

De titelstrijd is al lang niet spannend meer, maar Leverkusen was als runner-up wel de voornaamste uitdager van Bayern. De ploeg van Heiko Herrlich kon zaterdag echter niet overtuigen en morste punten. In de eerste helft kreeg men genoeg mogelijkheden om te scoren: Lucas Alario kopte tegen de paal, Leon Bailey mikte over en naast en Karim Bellarabi had het vizier evenmin op scherp staan. In de tweede helft was Dominik Kohr dicht bij de 0-1, maar hij stuitte op Alexander Schwolow. Herrlich bracht later Julian Brandt in het spel om wat te forceren, maar Freiburg hield stand en zodoende kwam die Werkself voor het eerst dit seizoen niet tot scoren in een competitiewedstrijd.

Schalke 04 - Werder Bremen 1-2

Milot Rashica begon in de basis bij Werder, maar liet niet veel zien en werd na 56 minuten vervangen door Aron Johannsson. Op dat moment stond het al 1-0, want Evgen Konoplyanka had na 24 minuten voor de 1-0 gezorgd toen zijn schot de grabbelende Jiri Pavlenka te machtig bleek. In de tweede helft kwam Schalke goed uit de kleedkamer en Pavlenka moest drie keer handelend optreden om erger voor Werder te voorkomen. Na 78 minuten moest Schalke opeens door met tien man doordat Matija Nastasic na een overtreding op Ishak Belfodil zijn tweede gele kaart pakte. Met elf tegen tien keerde Werder het tij: Max Kruse schoot raak na een fout van Ralf Fährmann en diep in de blessuretijd tekende Zlatko Junuzovic voor de 1-2.

Hertha BSC - TSG Hoffenheim 1-1

Het team van Julian Nagelsmann was voor rust de betere ploeg en kwam via een rake strafschop van Andrej Kramaric in de 39e minuut aan de leiding, na een overtreding op Nico Schulz. Enkele minuten later voorkwam Thomas Kraft de 0-2, in een één-tegen-één-situatie met Serge Gnabry. Na nog geen uur spelen kwam Hertha echter op gelijke hoogte. De vrijstaande Salomon Kalou kon een pass van Valentino Lazaro met het hoofd verzilveren: 1-1. In het restant van het tweede bedrijf waren de ploegen aan elkaar gewaagd. Hoffenheim en Hertha houden zodoende het verschil op de ranglijst intact: het team van Nagelsmann heeft als nummer negen één punt meer dan de club uit Berlijn.

VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 1-1

De eerste helft had veel weg van een tactisch steekspel, al had Wolfsburg een duidelijk overwicht. Balverlies van Andreas Beck op het middenveld leidde na 24 minuten spelen de 1-0 in: Divock Origi schoot het leer vanaf een meter of twintig tegen de touwen. Stuttgart liet in de eerste 45 minuten in offensief opzicht amper iets zien. Het bezoek kwam een kwartier na rust echter langszij. Een inzet van Dennis Aogo na een corner werd door Mario Gómez met rechts tegen de touwen gewerkt: 1-1. Ondanks enkele kansen over en weer, kwam het scorebord niet meer in beweging. Wolfsburg en Stuttgart, respectievelijk de nummers dertien en veertien op de ranglijst, schieten met een punt weinig op.