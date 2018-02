Guardiola likt wonden: ‘Burnley speelt het meest Brits van allemaal’

Manchester City leek zaterdag door een doelpunt van Danilo met 0-1 te winnen, maar in de slotfase sleepte Burnley toch nog een punt uit het vuur: 1-1. Josep Guardiola gaf na afloop voor de camera van Sky Sports toe ‘gefrustreerd’ te zijn.

Dat was de manager over het resultaat, maar niet over het spel. “We speelden uitstekend tegen een Burnley dat het meest Brits speelt van allemaal, qua lange ballen en de manier waarop zij voetballen. Maar voetbal draait uiteindelijk om doelpunten. We hadden de tweede, derde en vierde moeten maken toen we daar de kans voor hadden. Als je dan nog een kwartier te spelen hebt en je staat maar met 0-1 voor, dan kan dit gebeuren.”

“Het spijt mij voor mijn spelers, want ze hebben heel goed gespeeld. Wat Burnley dit seizoen presteert, is geweldig. We controleerden de wedstrijd, maar als de marge in de slotfase nog minimaal is, dan kan er op bezoek bij Burnley altijd gevaar ontstaan”, aldus Guardiola, die zijn spelers tot woensdag vrijaf heeft gegeven. Dan hoeft de selectie zich pas weer te melden in voorbereiding op de Premier League-wedstrijd tegen Leicester City.

“We hebben altijd geweten dat deze competitie competitief is”, zegt Vincent Kompany. “We hebben onszelf hiervoor gewaarschuwd en wisten dat we onze kansen moesten afmaken. We deden ons best, maar zijn uiteindelijk afgestraft. Ik ben echter niet verdrietig, want ons spel was goed. Raheem Sterling? Hij is geweldig voor ons. Hij heeft veel doelpunten in de slotfase voor ons gemaakt, maar vandaag lukte het even niet. Maar de complimenten aan iedereen.” Sterling liet een grote kans liggen; hij miste na rust voor open doel.

Sean Dyche, de manager van Burnley, prees na afloop zijn spelers: “Een fantastische mentaliteit. We hadden het moeilijk omdat we al negen speelronden niet meer hadden gewonnen, maar dit is een heel goed resultaat. Een verdiend punt. Sterling miste een geweldige kans, maar Ederson hield ons met een fantastische redding ook een keer van scoren af. We kennen veel blessures, maar hebben wel de mentaliteit om door te zetten en uiteindelijk maakten we een prima doelpunt”, besloot Dyche.