Waterreus: ‘Zeggen dat hij een verrijking is voor de Eredivisie gaat me te ver’

Ronald Waterreus is niet weg van de kwaliteit die de buitenlandse doelmannen met zich meebrengen in de Eredivisie. De voormalig doelman van onder meer PSV noemt onder anderen Mark Birighitti, Ögmundur Kristinsson en Timon Wellenreuther ‘geen verrijking’ voor respectievelijk NAC Breda, Excelsior en Willem II.

De 47-jarige Waterreus vindt Lars Unnerstall van VVV-Venlo een uitzondering op de regel: “Je kunt van hem niet zeggen dat hij niets toevoegt aan de club. Hij is een enorm belangrijke steunpilaar. Maar om nu te zeggen dat hij een verrijking is voor de Eredivisie gaat me te ver”, aldus Waterreus in een interview met De Limburger.

“Voor de stap naar een topclub in de Eredivisie is het nog te vroeg. Bij VVV mag je een wedstrijd slecht spelen, zoals Unnerstall overkwam bij Heracles Almelo. Bij een topclub moet je er elke week staan.” De 27-jarige Unnerstall is bezig aan zijn eerste seizoen bij VVV. De voormalig jeugdinternational kwam in de zomer over van Fortuna Düsseldorf.

Unnerstall speelde eerder ook voor onder meer Schalke 04 en daar werd hij getraind door Holger Gehrke. “Als hij stabiel blijft in de tweede seizoenshelft en zijn eerdere prestaties bevestigt, zie ik niet in waarom hij niet een stap zou kunnen zetten daar”, reageert Gehrke in de krant. “De top drie in Nederland zou mogelijk moeten zijn met zijn capaciteiten. Ook een terugkeer naar de Bundesliga sluit ik niet uit.”