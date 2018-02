Manchester City laat zich verrassen na enorme misser van Sterling

Manchester City heeft in de 26e speelronde van de Premier League averij opgelopen. Een fantastisch doelpunt van Danilo leek de formatie van Josep Guardiola zaterdagmiddag drie punten op te leveren tegen Burnley, maar in de slotfase werd het 1-1. Geen team maakte dit seizoen overigens meer Premier League-doelpunten van buiten het strafschopgebied dan de koploper uit Manchester: tien stuks.

Danilo leek zich zogezegd tot de matchwinner te kronen op Turf Moor. De Braziliaan kreeg de bal, na een kort genomen hoekschop van Kevin De Bruyne, aangespeeld van Bernardo Silva en schoot vanaf een meter of twintig raak in de bovenhoek. De bezoekers waren na een kwartier al dicht bij een treffer geweest, maar Vincent Kompany niet afdrukken na een lange bal van Bernardo. Ook na de 0-1 bleven the Citizens de aanval zoeken, maar na ruim een half uur spelen kwamen zij goed weg toen Ederson met één hand redde op een inzet van Ben Mee.

Zo! Niet iedere goal van Manchester City hoeft blijkbaar over twintig schijven te gaan! 😱 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 3 februari 2018

Het kwaliteitsverschil bleef in het vervolg van de eerste helft zichtbaar, maar toch bleef het uitstekend presterende Burnley van manager Sean Dyche zijn kansen krijgen. Ederson redde echter op een inzet van Jack Cork en keek een kopbal van Mee naast. In de tweede helft kwam het eerste serieuze gevaar van Manchester City: het schot van Raheem Sterling, na voorbereidend werk van Sergio Agüero en Bernardo, vloog over en zodoende mochten de Burnley-supporters hoop blijven houden op een goed resultaat.

Dat goede resultaat kwam er ook, want Johann Berg Gudmundsson liep de bal na 82 minuten bij de tweede paal binnen na een uitstekende voorzet van Matthew Lowton. Daarvoor was Burnley ook al een keer dicht bij de gelijkmaker gekomen: Ederson had na 69 minuten met zijn vingertoppen knap gered op een schot van Aaron Lennon. Aan de andere kant had Sterling de wedstrijd daarna in het slot moeten gooien, maar hij mikte voor open doel naast. Burnley bleef erin geloven en maakte dus gelijk via ex-AZ’er Gudmundsson: 1-1.