Mourinho: ‘Ik heb hem verteld dat hij moet tekenen en zijn mond moet houden’

Manchester United heeft aan het einde van het seizoen te maken met een aantal aflopende contracten, waaronder die van Marouane Fellaini. De Belg is, ondanks slepend blessureleed deze voetbaljaargang, een gewaardeerde kracht voor José Mourinho en de manager hoopt dat ook na de zomer nog over de middenvelder te kunnen beschikken.

“Ik heb hem gisteren gezegd, teken het contract en houd je mond. Ik zei hem dat ik zelf niet te veel zou gokken. Teken dat contract voordat je de ernst van de blessure weet”, knipoogde de Portugees tijdens een perspraatje. “Ik weet niet of hij gaat verlengen.” Manchester United verloor woensdag met 2-0 van Tottenham Hotspur en het aandeel van Fellaini bleef, doordat hij zich vlak na zijn invalbeurt alweer moest laten vervangen door een knieblessure, beperkt tot slechts zeven minuten.

“Ik heb geen goed nieuws. Ik wil geen voorbarige mededelingen doen, maar ik denk niet dat het nieuws goed zal zijn. Hij heeft een probleem met zijn knie, het is dezelfde knie als eerst, maar niet dezelfde plek. Toen was het intern, nu extern. We moeten een paar dagen wachten, maar hij is er tegen Huddersfield Town op zaterdag zeker niet bij. Hij zal een paar weken niet beschikbaar zijn, twee, drie, vier of vijf, dat kan ik op dit moment niet zeggen”, vertelde Mourinho. Fellaini stond eerder dit seizoen al anderhalve maand langs de kant met een knieblessure en moest toen twaalf wedstrijden laten schieten.